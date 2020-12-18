atv'nin yeni dizisi ''Kardeşlerim'' için özel şarkı

atv'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim için Güliz Ayla ve Alp Yenier stüdyoya girdi. Yapımına NGM'in imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" için özel bir şarkı bestelendi.

atv'nin yakında izleyici ile buluşacak yeni dizisi "Kardeşlerim" için birçok başarılı dizinin müziğine imza atan müzisyen Alp Yenier ve sevilen sanatçı Güliz Ayla birlikte stüdyoya girdi. Kendisinin bestelediği Güliz Ayla'nın ise seslendirdiği şarkının izleyiciyi etkileyeceğini belirten Yenier; heyecanını şu sözlerle paylaştı: atv'de ekrana gelecek "Kardeşlerim" adlı proje için özellikle çok heyecanlıyım. Sıcak ve içten bir hikâye ve bunu izleyiciye yansıtabilmek için yakın dostum Güliz Ayla ile çok duygulu bir şarkı yaptık. Açıkçası bayağı sabırsızlanıyoruz ve bir an evvel insanlara ulaşsın istiyoruz." dedi.

Güçlü oyuncuları yürekleri ısıtacak hikayesi ile Kardeşlerim çok yakında atv'de.