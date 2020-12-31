Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Serdar Ortaç'a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?" sorusunun yanıtı arandı.
Milyoner'de yarışan Serdar Ortaç 60.000 TL değerindeki "Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir?" sorusunu açtırmayı başardı.
Atlara alerjisi olan oyuncu kimdi?
A) Clint Eastwood
B) Mel Gibson
C) Russell Crowe
D) Morgan Freeman
Doğru cevap: A) Clint Eastwood
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