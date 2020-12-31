Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Burak Kut’a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki “Hangisi bir kare bulmacada ‘Türkiye’nin bir ili’ şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?” sorusunun yanıtı arandı.

Milyoner'de yarışan Burak Kut 30.000 TL değerindeki "Hangisi bir kare bulmacada 'Türkiye'nin bir ili' şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?" sorusunu açtırmayı başardı.



Hangisi bir kare bulmacada "Türkiye'nin bir ili" şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13



Doğru cevap: C) 11

Etiketler: Burak Kut, Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner, kutucuk sayısı