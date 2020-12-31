Haberler Hangisi bir kare bulmacada “Türkiye’nin bir ili” şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?

Hangisi bir kare bulmacada “Türkiye’nin bir ili” şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam olamaz?

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 20:59
Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 20:59
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'nun sunduğu 'in yeni bölümünde ’a yöneltilen  sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki “Hangisi bir kare bulmacada ‘Türkiye’nin bir ili’ şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam olamaz?” sorusunun yanıtı arandı.

'de yarışan 30.000 TL değerindeki "Hangisi bir kare bulmacada 'Türkiye'nin bir ili' şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam olamaz?" sorusunu açtırmayı başardı.

Hangisi bir kare bulmacada "Türkiye'nin bir ili" şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?

A) 7
B) 9
C) 11
D) 13

Doğru cevap: C) 11

Etiketler: Burak Kut, Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner, kutucuk sayısı

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