Kuruluş Osman reytingin zirvesine yerleşti

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %13,57 izlenme oranı ve %27,14 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %13,48 izlenme oranı ve %26,41 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', Osman Bey'in Kayı beyi olduğu 40'ıncı bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman', #BeyOsman etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye gündeminde uzun süre birinci sırada yer alan dizi, dünya gündeminde ise beşinci sırada kendine yer buldu. 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümüne beylik toyu ve Osman Bey'in kılıç kuşanma töreni damga vurdu.

Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından Kayı Obası'nın yeni beyini seçeceği beylik toyu öncesinde Dündar Bey sürpriz bir hamle yaparak Kayı beylerinin bazılarını altınla yanına çekmeyi planladı. Kayı beylerinin bir araya geldiği toyda Osman Bey ve Dündar Bey eşit oy alırken, son oy Savcı Bey'de kaldı. Amcası Dündar Bey'in kendisini destekleyeceğini düşünen ve toyda tek bir oy bile alamayan Savcı Bey, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Savcı Bey'in oyu ile bey seçilmeyi hak eden Osman Bey bu duruma itiraz etti. Yaptığı konuşma ile beyleri etkileyen Osman Bey, böyle bir seçimi kabul etmediğini söyledi ve oylama yeniden yapıldı. İkinci oylamada Dündar Bey'i destekleyen beyler oyunu değiştirdi ve Osman Bey tartışmasız biçimde Kayılar'ın yeni beyi oldu. Bu sonuç Dündar Bey'in büyük bir hayal kırıklığına uğramasına neden olurken; Kayı Obası'nda adeta bayram havası vardı.

Osman Bey'in Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, Papa'nın uç bölgesine gönderdiği ajanların ziyareti ile umutlandı. Kılık değiştirerek kendilerini Halep'ten gelen tüccarlar olarak tanıtan Melik ve Süleyman, Kayı Obası'ndaki adamları Çömlekçi ile buluştuktan sonra Nikola'ya Flatyos'u esaretten kurtarma sözü verdi.

Osman Bey'in beylik emanetlerini teslim aldığı ve Ertuğrul Bey'in kılıcını kuşandığı törende duygusal anlar yaşandı. Osman Bey, oba halkına yaptığı konuşmada "Gaza ataşı harlanacak, ceng meydanı şenlenecek, yeni fetihler ve yeni zaferlerle Kayı sancağı ötelere, daha ötelere taşınacak" sözleriyle herkesi coşturdu.

Osman Bey'in Bey olduktan sonraki ilk icraatı Savcı Bey'i Alp Başı görevinden, Dündar Bey'i ise Söğüt'ün yöneticiliğinden almak oldu. Osman Bey, Göktuğ'u Alp Başı ilan ederken, Boran'ı ise yareni olarak yanında tutacağını açıkladı. Oba halkının kılıç kuşanma töreniyle meşgul olmasından faydalanan Çömlekçi, idamına karar verilen Flatyos'un kaçmasını sağladı. Savcı Bey ise oğlu Bay Hoca'nın gelişi ile bir nebze teselli buldu.

Finalde Bamsı Bey, Osman Bey'e Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerden bahsetti ve ikili emanetleri teslim almak üzere yola çıkmaya karar verdi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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