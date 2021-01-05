Çukurova'da Ümit dönemi başlıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan Hande Soral'ın hayat verdiği Ümit karakteriyle dahil olmuştu.

Bu hafta yayınlanacak 79'uncu bölümle birlikte izleyicinin karşısına çıkacak olan Ümit, hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Ümit, tam Çukurova'ya ayak basarken, yolda Demir ile karşılaşıyor. Ümit kim? Çukurova'ya neden geliyor?

Yıllar önce tren garında Demir ile Züleyha'yı karşılaştıran ve Çukurova'da pek çok hayatı değiştiren kader şimdi yeni bir sayfa mı açıyor?

Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova'ya geliyor?

Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova, bu soruların cevapları ile perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!