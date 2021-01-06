Akıncı'nın özel kostümüne Hollywood terziliği

atv'nin büyük ses getiren dizisi Akıncı'nın kostümü aylar süren titiz bir çalışmayla hazırlandı!

Türkiye, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı ve kısa sürede gönüllerde taht kuran Akıncı karakterini konuşuyor. Şehrini ve yurdunu canı pahasına koruyan Akıncı'nın kostümü, motosikleti, silahları uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı'nın herkesin merak ettiği kostümünün ardında özel bir hikaye yer alıyor.

İlk bölümü yayınlandığı günden itibaren Türkiye'nin kahramanı olan Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor. Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine giriyor, tüm mücadelesini onunla veriyor; aynı zamanda kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Akıncı'nın herkesin dikkatini çeken kostümü aylar boyunca, titizlikle süren çalışmalar sonucunda özel olarak dikildi.

Ünlü Çizer Ergün Gündüz Tasarımı

Kostümün tasarımındaki imza Türk çizgi roman dünyasının yakından tanıdığı bir isme ait. Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi. Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.

Akıncı'nın kostümü kadar kullandığı silahlarda özel üretim detaylar arasında yer alıyor. Akıncı'nın hedefi şaşırmayan ve düşmanlarının korkulu rüyası haline gelen silahları da tıpkı kostümü gibi özel olarak tasarlandı ve üretildi.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor.

Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!