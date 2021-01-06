Osman Bey, Göktuğ ve Targun’un cezasını kesip obadan sürdü
Bey olduktan sonra ipleri eline alan Osman Bey, Flatyos’un kaçmasından sorumlu tuttuğu Göktuğ’u ve Bala Hatun’u zehirleyen Targun’u ağır şekilde cezalandırdı.
Flatyos'un idamı öncesinde obadan kaçmasından alp beyi tayin ettiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Göktuğ'un af dileğini "Ben böyle hatayı affetmem" diyerek geri çevirdi. Bu sırada Bala Hatun'u zehirlediği için kafesli çadıra kapatılan Targun Hatun, Osman Bey'in huzuruna getirildi.
Osman Bey "Targun Hatun! Beni yormayasın. Suçunu kabul edesin! Sen 'Müslüman olmak isterim' dedin. Bir Müslüman yalan söyler mi?" diyerek Targun'dan hesap sordu. "Seni sevdim. Senin gözüne girmek istedim. Benimle gerçekten nikahlan istedim" diyen Targun Hatun, "İnanmadığın halde din mi değiştirdin? Günaha girmekten korkmaz mısın?" sorusunu "Senin için cehennemde bile yanarım" diyerek yanıtladı. Osman Bey'in Bala Hatun hakkındaki "Senin için cehennemde bile yanarım dersin! Lakin ben cennetteyim Targun Hatun! Ben bir melekle yaşıyorum. O melek kalbime mühür vurmuş, ellerimi bağlamış, beni de gözlerine mahkum etmiştir" sözleri ise Targun'u derinden yaraladı.