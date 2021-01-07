Burak Deniz hafızalara kazınacak ''Maraşlı'' ile ekrana dönüyor

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" atv ekranlarından izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor!

Derinlikli hikayesi, görkemli kadrosuyla büyük beğeni toplayacak yapımda başarılı oyuncu Burak Deniz hayat verdiği "Maraşlı" karakteriyle çok konuşulacak.

Burak Deniz, canlandırdığı sert mizaçlı, zeki, çevik, çevresinde az konuşan ama net konuşan biri olarak bilinen Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayacak. Deniz, Maraşlı karakterinin Özel Kuvvetler'de görevli eski bir asker olması nedeniyle çekimler başlamadan uzun süre önce silah ve savunma özel eğitimleri almaya başladı.

İddialı bir karakterle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz "Hikayeyi ilk okuduğumda çok beğendim. Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var ve tüm dikkatini ona vermiş durumda. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak. Aşk bence hepimiz için aniden gelen bir duygu olduğundan biz de ne yapacağımızı bilmeden hareket ediyoruz ve hayatla beraber onu da kabul ediyoruz. Maraşlı için de aynısı geçerli olacak. Hiç beklemediği yerden aşkı bulacak diye ümit ediyorum." dedi.

Dizi; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşı karşıya kalan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 11 Ocak Pazartesi saat 20.00'de atv'de başlıyor!