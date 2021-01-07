Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %13,80 izlenme oranı ve %28,66 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %11,91 izlenme oranı ve %25,78izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %14,03 izlenme oranı ve %28,26 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu, heyecanla takip edilen 41'inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman', #İhanetinBedeli etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 41'inci bölümü Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e hesap sorduğu sahne ile çok konuşuldu.

Osman Bey, Kayı Beyi seçilmesinin ardından Bamsı Bey tarafından Türk kağanlarından gelen emanetlerin sakladığı 'Kozmik Oda'ya götürüldü. Osman Bey'in 'Kozmik Oda'dan ayrılmasının ardından emanetlerin peşindeki Papa'nın ajanları ve adamlarının yaptığı baskın Bamsı Bey tarafından engellendi. Bamsı Bey bu mücadele sırasında elinden yaralandı.

Obadan kaçan Flatyos yakalanamazken, hatunlar arasında kendi düzenini tayin etmek isteyen Bala Hatun, Targun Hatun tarafından zehirlendi. Targun Hatun şifalı karışımla Bala Hatun'u kurtarsa da Osman Bey, Targun Hatun'un oyununu gördü ve onu kafesli çadıra attırdı. Flatyos'un obadan kaçmasından alp beyi tayin ettiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Göktuğ'un af dileğini kabul etmedi ve Targun Hatun'la birlikte Göktuğ'u da obadan sürdü.

Nikola'nın davetine icabet ederek onunla buluşan Dündar Bey'in planından haberdar olan Osman Bey, obaya döndüğünde Dündar Bey'i huzuruna çağırdı. Başına gelecekleri anlayan Dündar Bey buluşmayı kabul etse de Osman Bey kendisinden izinsiz iş gören amcasından hesap sordu. Osman Bey'in yayının kirişi ile Dündar Bey'i cezalandırdığı sahne 'Kuruluş Osman' takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Dündar Bey hayal kırıklığını gizleyerek Osman Bey'e biat ederken, aile bey otağındaki sofrada buluştu. Osman Bey tüm çatışmaların bir kenara bırakılmasını isterken, yeni hedefinin İnegöl Kalesi olduğunu açıkladı ve tüm uç beylerini Söğüt'te toplantıya çağırdı.

Toplantı için Söğüt'e giderek pazar yerini denetleyen Osman Bey, burada Yavlak Arslan'la buluştu. Beylerin Söğüt'te toplanacağını öğrenen Nikola ise Flatyos'u yolda tuzak kurması için görevlendirdi. Flatyos ve adamları toya gelen beylerden bazılarını tuzağa düşürüp katletti ve Osman Bey'e bir mesaj yolladı: "Bu daha başlangıç, tek bir Türk kalmayıncaya dek."

Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni almak için nasıl bir plan kuracak? Katledilen Türk beylerinin intikamını almak için ne yapacak? Papa'nın ajanları emanetleri neden istiyor? Osman Bey, obada nizamını sağlamak için neler yapacak? Cezalandırılan Dündar Bey'in tepkisi ne olacak? Göktuğ ve Targun'un obadan sürülmesi Osman Bey'in stratejisi mi? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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