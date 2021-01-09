Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Cemil Açık 60.000 TL değerindeki "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?" sorusunu açtırmayı başardı.



10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?

A) Hitler

B) Churchill

C) Mussolini

D) Stalin



Doğru cevap: C) Mussolini

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Milyoner, Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Cemil Açık, Churchill, Hitler, Stalin, Mussolini