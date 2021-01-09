Haberler 10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?

10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 22:35
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 22:35
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'nun sunduğu 'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, ? yarışmasında "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan 60.000 TL değerindeki "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?" sorusunu açtırmayı başardı.

10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?

A)
B)
C)
D)

Doğru cevap: C) Mussolini

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Milyoner, Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Cemil Açık, Churchill, Hitler, Stalin, Mussolini

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