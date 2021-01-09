Haberler "Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

"Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 23:42
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 23:42
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki ""Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ""Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Cemil Açık 30.000 TL değerindeki ""Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?" sorusunu açtırmayı başardı.

"Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

A) Altın
B) Gümüş
C) Şeker
D) Kahve

Doğru cevap: B) Gümüş

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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"Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?
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