Haberler Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

Dünyaca ünlü beyzbolcu , maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 23:37
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 23:37
ABONE OL

'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, ? yarışmasında "Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Pelin Tekin 30.000 TL değerindeki "Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?" sorusunu açtırmayı başardı.

Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

A) Karpuz kabuğu
B) Biftek
C) Lahana yaprağı
D) Nane kurusu

Doğru cevap: C) Lahana yaprağı

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster, Babe Ruth

diğer haberler

Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?
"Arjantin" kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?
Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?
10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçaklandığı için bir kez daha okuldan atılan kimdir?
Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN