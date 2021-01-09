Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?" sorusu cevap buluyor.
Bu akşam Milyoner'de yarışan Cemil Açık 125.000 TL değerindeki "Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?" sorusunu açtırmayı başardı.
Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?
A) Azrail
B) Cebrail
C) Mikâil
D) Âdem
Doğru cevap: A) Azrail
Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.
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