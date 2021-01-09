Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Cemil Açık 125.000 TL değerindeki "Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?" sorusunu açtırmayı başardı.



Hangisi, Kur'an-ı Kerim'da geçen isimlerden biri değildir?

A) Azrail

B) Cebrail

C) Mikâil

D) Âdem



Doğru cevap: A) Azrail

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.