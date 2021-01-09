Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Cemil Açık 30.000 TL değerindeki "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusunu açtırmayı başardı.



Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

A) İşe geç gitmek

B) İş yerinde uyuyakalmak

C) Hamilelere yer vermemek

D) Sıraya girmemek



Doğru cevap: B) İş yerinde uyuyakalmak

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Japonya, Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Cemil Açık, Milyoner