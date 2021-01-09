Haberler Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 22:31
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 22:31
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'nun sunduğu 'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, ? yarışmasında "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan 30.000 TL değerindeki "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusunu açtırmayı başardı.

Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

A) İşe geç gitmek
B) İş yerinde uyuyakalmak
C) Hamilelere yer vermemek
D) Sıraya girmemek

Doğru cevap: B) İş yerinde uyuyakalmak

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Japonya, Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Cemil Açık, Milyoner

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