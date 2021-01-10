Bu aile çok konuşulacak

Sırlarla dolu Türel ailesinin sahip oldukları güç nelere yol açabilir?

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı merakla beklenen "Maraşlı" dizisi Pazartesi günü atv'de başlıyor.

Eski asker Maraşlı'nın, tehlikeli bir olaya şahit olan Mahur'un hayatını kurtarması ve ailesine dahil olmayasıyla başlayacak olan serüvende, Mahur Türel'in sırlarla dolu ailesi dikkatleri çekecek. Mahur'un, saygın bir iş adamı olan babası Aziz Türel'i usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu, üvey annesi Firuzan'ı ise Rojda Demirer canlandırıyor. Mahur'un birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan ağabeyleri Necati'yi Serhat Kılıç, İlhan'a da Cemil Büyükdöğerli hayat veriyor. İlhan'ın eşi Dilşad karakterini Melis İşiten'in canlandırdığı dizide, Türel ailesinin her bölüm ortaya çıkan sırları izleyenleri ters köşeye yatıracak.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak!