Bugün günlerden Maraşlı

Büyük merakla beklenen iddialı yapım “Maraşlı” bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor.

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" çarpıcı hikayesi, görkemli oyuncu kadrosu ve sürükleyici temposuyla Pazartesi akşamlarına damga vuracak.

Eski asker Maraşlı'yı Burak Deniz'in, fotoğraf sanatçısı Mahur'u Alina Boz'un canlandırdığı dizi Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik'in gibi isimlerin rol aldığı güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşı karşıya kalan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün 'nün üstlendiği Maraşlı her Pazartesi saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek.