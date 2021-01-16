Maraşlı'ya damga vuran replikler

atv ekranlarında yayınlanan Pazartesi akşamlarına yeni bir soluk getiren Maraşlı'nın replikleri herkes tarafından çok beğenildi. İşte o damga vuran replikler...

"Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar rastladıgın az bir duygudur..."

"Cennetin kapısında sandım kendimi, içeri gireyim dedim;

Meğerse cehenneme girmişim..."

"-Yanlış anladınız kitap bu; Aşkın Yakar...

Kimi?"

"Sormadan söylemek hamlıktır derler…"

"İyilik yap denize at demişler, balık bilmezse Halik bilir!"

"Mahur, çok güzel bir isim..."

"Lafın tamamı ahmağa denir..."

"Ben doluyum gardaş! Patlamaya hazır volkanlar varya dumanı önünden tüter...

Öyleyim işte..."

Etiketler: Maraşlı, burak deniz, Alina Boz