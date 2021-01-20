Boran Alp ve Gonca muradına eriyor

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 42’nci bölümünde, bir süredir içten içe sevda çeken Boran Alp ve Gonca, Osman Bey’in de olur vermesi ile nihayet muradına erdi.

Boran ve Gonca, at yarışı yaptığı sahnede nihayet birbirine açılırken; Boran Alp, Gonca'ya nasıl tutulduğunu "Bir sabah vakti. Gözümü uyku tutmamıştı. Günün ziyaları Ertuğrul Beyimin otağının üzerinde toplanıp obaya dağılırdı. Seni görünce orada kaldım; gidemedim. Isınmak istemiştim. Lakin… Yanmak istememiştim. Öyle oldu!" sözleriyle ifade etti.



Osman Bey, otağdaki yemekte ailenin önemine "Aile kutsaldır. Aile ocağı mübarektir" sözleriyle vurgu yaparken; "Gardaşım Boran ve bacım Gonca nikah kıymaya niyetlenmiştir. Ben dahi bunun hayırlı neticeleri olacak bir niyet olduğunu bildim ve sevindim. Gayrı hem ceng edeceğiz hem düğün hazırlığı göreceğiz" diyerek bu evliliğe onay verdiğini ilan etti.

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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 42'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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