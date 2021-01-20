Osman Bey, Bala Hatun’a evlilik kararını açıkladı

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 42’nci bölümünde, Osman Bey, babası Ertuğrul Bey’in rüyasına girip yeni bir hatun alması yolundaki vasiyetini hatırlatması üzerine Bala Hatun’a kararını açıkladı.

Yoğun mücadelesinden yorgun düşen ve postunda uyuyakalan Osman Bey, rüyasında babası Ertuğrul Bey'i gördü. Rüyasında babasının ısrarla vasiyetini hatırlatmasının ardından uykusundan uyanan Osman Bey, eşi Bala Hatun'un yanına giderek kararını açıkladı.

Osman Bey, "Balam! Babam ölmeden önce bir vasiyet bırakmış. Benden kendime yeni bir hatun almamı ister. Babamın vasiyetidir; tutacağım. Kendime bir hatun alacağım. Bu defa oyun falan yok. Bilesin istedim" sözleri Bala Hatun'un yüreğine ateş düşürdü.



Acısını içine atan Bala Hatun "Aşk olsun sana Osman Bey! Bunca zaman neden sakladın? Neden söyleyip rahatlamadın? Hem sana ben demedim mi? Kendine bir hatun al diye… Bak Ertuğrul beyimiz de emretmiş işte. Demek ki geri dönüş yok artık. Baba vasiyeti, bey vasiyeti bu, tutacaksın tabi" diyerek itidalli davrandı.

Bala Hatun'un "Osman, ağlamam, isyan etmem, sabrederim… Kaderimiz buymuş Osman… Buymuş!" sözlerinden çok etkilenen Osman Bey, otağa dönerek yalnız başına kaldı ve tahta sırtını yaslayarak içini döktü: "Ey taht ne istersin benden? Ne kadar zormuş sende daim olmak. Ey taht üstünde iki beyi kabul etmezsin. Beni kimseyle paylaşmazsın. Ey post bana 'Kayı'nın bekası' deyip en sevdiklerimi dahi tehdit ettirirsin. Ey taht beka dersin istikbal dersin. Evlat dersin. En sevdiğim ceylan gözlü Bala'mı kedere mahkum edersin. Sevdamı, can kuşumu benim dilimden kör kuyular atarsın. Ey rabbim beni bana bırakma! Bu zor ve çetin mücadelede yolundan sapanlardan eyleme. Her daim sıratı müstakim olanlardan eyle. Bana salih dostlar ihsan ederek yolumu şaşırtma."

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 42'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!