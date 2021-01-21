Kuruluş Osman yine zirvede

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %13,36 izlenme oranı ve %26,66 izlenme payı alarak Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 42'nci bölümüyle reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.

'Kuruluş Osman', #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 42'nci bölümüne Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği görkemli savaş sahnesi damga vurdu.

Söğüt'teki toya katılmak üzere uç bölgesine gelen Türk beylerinin şehit edilmesini intikamını almak üzere fırsat kollayan Osman Bey, Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerinin istihbaratını alınca hemen harekete geçti. Alpleri ile birlikte Bizans birliklerinin yoluna dikilen ve yaptığı planla düşmanı perişan eden Osman Bey, kıyasıya savaştan galip ayrıldı. Bu zafer uç bölgesinde sevinçle karşılandı.

Büyük umutlar bağladığı birliklerin tuzağa düştüğünü öğrenen Nikola ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. İmparator tarafından tekfurların başı ilan edilen ve taç giyen Nikola, Haçlı birliğini kurarak Türkleri bölgeden atacağına dair ant içti. Savaş ganimetleri ile Kayı Obası'nı ihya eden Osman Bey, kendisine düşen payı ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Zaferin ardından otağdaki ziyafette buluşan Kayı beyleri ve hatunları, bir hayırlı haber daha aldı: Boran Alp ve Gonca'nın evlilik kararı Osman Bey tarafından ilan edildi.

Türk kağanlarından gelen emanetleri ele geçirmek için uğraşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise zaferi kutlamak bahanesi ile obaya gelip Osman Bey'le görüştü. Söğüt'teki ticareti canlandırmak istediklerini söyleyen ikiliye Dündar Bey de destek verdi. Osman Bey, tüccarların korunma taleplerini kabul ederken, bu görevi beylik amacına ulaşabilmek için Osman Bey'le iyi geçinmeyi bir taktik olarak benimseyen Dündar Bey'e verdi.

Rüyasında Ertuğrul Bey'i gören ve babasının ısrarla vasiyetini hatırlatmasının ardından eşi Bala Hatun'a kararını açıklayan Osman Bey, yeni bir eş alacağını söyledi.

Bölümün ardından yayınlanan 43'üncü bölüm fragmanıyla 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin beklentisi zirve yaptı. Fragmanda Savcı Bey'in oğlu Beyhoca, Nikola tarafından ele geçirilirken Osman Bey'in hedefine Nikola'yı koyup "Nikola bu gece ölecek" demesi büyük ses getirdi.

Birliklerini kaybeden Nikola, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak? Osman Bey, yeğeni Bayhoca'yı kurtarabilecek mi? Savcı Bey oğlunu bulabilmek için ne yapacak? Osman Beyin yeni eşi kim olacak? Bala Hatun, Osman Bey'in evliliğini nasıl karşılayacak? Papa'nın ajanları emanetlere ulaşabilmek için nasıl bir plan kuracak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman 42. Bölümü izlemek için tıklayın