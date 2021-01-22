Ali Toprak cinayetinde şok itiraf

44 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan Ali Toprak, 31 Ağustos 2020'de çalıştığı serada eşi Alime Toprak tarafından ölü bulunmuştu. 11 Ocak Pazartesi tarihindeyse ölümün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen eşi ve kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek katilin bulunmasını istemişlerdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştıkları muz serasında bir diğer seraya gidip, döndüğünde Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi Alime Toprak bulmuştu.

Daha önce eşinin hasmı olan iki farklı kişiden şüphelendiğini söyleyen Alime Hanım, programa ilk geldiği günden itibaren eşinin istemesi üzerine diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını ve kafasının kanadığını gördüğünü anlatmıştı. Kendisinin de o sırada eşini öyle görünce bayıldığını söylemişti.

Her defasında diğer seraya gittiğini vurgulayan Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, bugün kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı, Alime'nin kendisine anlattıklarını izleyicilere aktardı

Alime'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini, ama nedenini yalnızca savcıya anlatacağını söyledi. Müge Anlı, Alime'nin bu cinayet itirafında sürekli olarak çocuklarını korumak için yaptığını aktardı.

Alime Toprak canlı yayına katıldı

Müge Anlı, hem izleyicilere hem de aileye bu haberi verdikten kısa bir süre sonra Alime'nin stüdyoya geleceğini söyledi. Alime Hanım, anlatamayacağı şeyler olduğunu, kocasının kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ama son yaptığına dayanamadığı için kendisini ve çocuklarını korumak için bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını söyledi. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü ve cinayet günü de üzerine bıçakla yürüdüğünü belirten Alime, eşinin psikolojik raporu olduğunu ve bu rapora güvenerek kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi.

Alime Toprak, yalnızca çocuklarının birbirlerinden ayrılmamasını istedi. Çocuklarını ablasına emanet etmek istediğini söyleyen Alime Toprak, her şeyi çocukları için yaptığını, onları korumak için cinayet işlediğini, onlar bu cinayeti duymasın diye intihar etmeyi bile düşündüğünü açıkladı.