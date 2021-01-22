Zirvenin tek sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova'

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %24,61 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %20,72 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,70 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 80.bölümünde #HatıranKalır etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Çukurova'nın yeni başhekimi ile önce Demir tanıştı!

Demir, tam da Züleyha'ya aşkını, huzurlu bir ev hayatına bırakmış, evliliklerini kağıt üzerinde devam ettirmeye razı olmuş kendini işine vermişken, şehre bir "Ümit" geldi!

Yolda lastiği patladığı için yardım ettiği gizemli güzelden etkilediğini kendinden bile saklarken, önce arkadaşlarıyla yemekte, sonra çarşıda en son da şehir kulübündeki davette Ümit ile karşılaştıkça gözlerini alamadı.

Ümit, Müjgan'ın karşısına ise bir hayalin sonu olarak çıktı!

Müjgan, vekaleten baktığı başhekimliğe resmen atanmak için adeta saatleri sayarken, önce bir başkasının atandığını, sonra da atanan kişinin az önce başkası zannettiği Ümit olduğunu öğrendi. Yaşadığı hayal kırıklığını Behice'ye anlatınca, birden kendini Fekeli'nin karşısında İstanbul'a gitmek için veda ederken buldu. Nazire ile tartışıp, üzerine Müjgan'ın üzüntüsünü kullanan Behice, Yılmaz'ın mirasına güvenerek önce konaktan sonra Adana'dan ayrılma planını harekete geçirdi! Müjgan ile Kerem Ali'yi alarak, bir otele yerleşti.

Züleyha artık hem şirkette hem dernekte hem de sokakta Hünkar'ın yerini aldı! Yeni Hanımağa odu!

Hünkar'ın geleneklerini de iktidarını devralan Züleyha, huğlardakilerle ilgilenmeye başladı. Hem de dernek başkanı oldu. Demir de, evlatlarının annesine, kendi annesinin tüm hisselerini devrettiğini açıkladı. Şehir kulübündeki davette yaptığı açıklama ile Yamanlar, yine Adana'nın bir numaralı konusu haline geldi. Onların bu mutlu aile tablosu içinde, kimse Fikret'in Demir'e bakışlarını fark etmedi.

Ve Adana'da yeni bir 'Yaman' dönemi!

Fikret, Fekeli'nin yeğeni değil Adnan Yaman'ın oğlu

Geldiği günden bu yana Demir'e karşı herkesten önce harekete geçen ama bunu her zaman Yılmaz'a destek için yaptığını söyleyerek dikkat çekmeyen Fikret, artık kendi başına harekete geçti. Önce Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdı. Sonra bunu yapan kendisi değilmiş gibi Demir'in karşısına geçip geçmiş olsun dedi. Fikret'in çocukluk hatıraları, izleyenleri üzdü.

Fikret ve Ümit'in planı ne?

Onları Çukurova'ya getiren geçmişlerinde kimler var?

Fikret'in gerçek hikayesi ortaya çıktı! Küçük bir çocukken annesi ile yağmur altında Yaman konağından kovuluşlarını hatırlayan Fikret, annesine hasta yatağında verdiği intikam sözüyle Adana'ya dönmüştü. Henüz kimsenin bilmediği bu gerçeğin bir diğer sürprizi ise, dizinin 80. bölüm finalinde yaşandı! Şehrin yeni başhekimi Ümit, fikret'in yakın zaman önce kimseye söylemeden tutup dekore ettiği ofisine geldi ve iki aşık öpüştüler!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da geçmişten gelen yeni bir hesaplaşmanın hikayesi daha başlıyor…

Bir Zamanlar Çukurova 80. Bölümü izlemek için tıklayın