Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru

Çarşamba akşamları atv’de yayınlanan, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ilgiyle izlenen ekranların başarılı dizisi ‘Kuruluş Osman’, dizi ve film dünyasının değerlendirildiği Kristal Küre Ödülleri’ne damga vurdu.

Halk oylarıyla dizi ve film dünyasının en iyilerinin belirlendiği ödüllerde 'Kuruluş Osman' dört ödül birden aldı.

Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, 'Kuruluş Osman' dizisindeki Bala Hatun rolüyle Özge Törer'e verildi.

"Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" ödülünü 'Kuruluş Osman'da Helen karakterini canlandıran Ayşen Gürler alırken, dizide Gonca karakterini canlandıran Emel Dede ise "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazandı.

"Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise 'Kuruluş Osman'ın minik yıldızı Oğuz Kara'ya gitti. Kara, ödülünü yakın zamanda kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.