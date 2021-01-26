Maraşlı yeni bölümüyle nefesleri kesti

Pazartesi günleri atv ekranında izleyicisi ile buluşan Maraşlı’nın 3.bölümü dün akşam yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden beri sevilen ve merakla beklenen dizi, yeni bölümüyle izleyicinin nefesini kesti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi. Dağ evinde tartışan Maraşlı ve Mahur'un sahneleri büyük beğeni topladı. Bölümde hastalanan Mahur'un ateşini düşürmeye çalışan Maraşlı'nın okuduğu duygu yüklü şiir ise izleyenleri adeta mest etti.

Heyecan dolu bölümde; Maraşlı'nın dağ evine kaçırdığını öğrenen babası Aziz, ağabeyleri İlhan ve Necati, kardeşleri Mahur'u kurtarmak üzere yola çıktı. Maraşlı'nın, Mahur'a ailesiyle birlikte Savaş'ın da geleceğini söylemesine rağmen inanmayan Mahur bölüm sonunda Savaş'ın eline düştü. Savaş'ın oynadığı oyunla Aziz, İlhan ve Necati'nin ellerini bağladığı arabayı şoförsüz çalıştırarak onları ölüme terk etmesi büyük heyecan yarattı.

Sosyal medyaya damga vurdu!

Maraşlı'nın, Mahur'u gözlerden uzak bir dağ evine kaçırarak korumak istediği bölüm; yüksek temposu, sarsıcı gelişmeleri ve oyuncuların başarılı performanslarıyla Pazartesi akşamına damga vurdu. Dizi, yayına başladığı ilk dakikalarda sosyal medya mecrası Twitter'da "Maraşlı" etiketiyle Türkiye Trending Topics listesine girerek 1.sıraya yükseldi. Sosyal medyada gündem yaratan diziye, izleyenler övgü dolu yorumlarda bulundu.

Merakla beklenen Maraşlı'nın yeni bölümünde; "Savaş'ın eline düşen Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracak? Aziz, İlhan ve Necati; Savaş'ın ateşe verdiği arabadan nasıl kurtulacaklar? Mahur ailesindeki hainin kimliğini öğrenecek mi?" gibi büyük merakla beklenen sorular yanıt bulacak.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.