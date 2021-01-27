Bayhoca, Nikola’nın eline düştü, kimliğini böyle açık etti

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, gaza ateşiyle yanıp tutuşan Bayhoca, Osman Bey’in görevlendirdiği alplerin peşine takılarak İnegöl Kalesi’ne gitti ancak Nikola’nın eline düşmekten kurtulamadı.

Flatyos tarafından yakalanıp Nikola'nın karşısına getirilen Bayhoca, önce kimliğini saklamayı başarsa da ardından Osman Bey'in yeğeni olduğunu açık etti.

"Bu göz, bu bakış… Osman seni böyle bir vazifeye yolladığına göre. Ona yakın biri olmalısın. Tuhaf daha önce seni hiç yanında görmemiştim. Seni tanır gibiyim. Adın ne?" diyen Nikola'ya cevap vermeyen Bayhoca, "Emmim Osman Bey akıttığınız kanların hesabını soracak. Zulümle tuttuğunuz düzene er geç başınıza yıkacak" deyince kimliğini açık etmiş oldu.

Flatyos "Bir karış suda, kocaman bir balık yakaladık" diyerek sevincini dile getirirken, Bayhoca "Öldürün beni de zaferinizde boğulun" diyerek meydan okudu. Nikola ise "Hiç acelem yok delikanlı. Adım gibi eminim. Osman, seni son kez görmek isteyecektir. Bakalım Osman şimdi ne yapacak" sözleriyle Bayhoca'yı pazarlık için kullanacağının sinyalini verdi.

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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 43'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı