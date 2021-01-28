Akıncı'nın özel tasarım motosikleti

Türk televizyonlarında kendi türünün ilk örneği olarak dikkat çeken ve Cuma akşamları atv ekranında izleyicisi ile buluşan Akıncı dizisi, özel tasarım motosiklet ile ekranda daha önce görülmemiş bir tasarımı seyirciyle buluşturdu.

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde oynadığı, atv'nin ses getiren dizisi Akıncı, özel tasarımları ve çekim teknikleriyle adından oldukça söz ettiriyor. Dizide Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri tüm operasyonlarda özel tasarım kostüm, maske ve motosikletini kullanıyor. Akıncı'nın motosikletinin ardında ise yine özenli bir çalışma yatıyor.

Akıncı'nın modifiyeli motosikleti, gençler arasında modifiye merakını ortaya çıkardı.

Orijinal olan motosikletin tüm aksamı ve görüntüsü modifiye edilerek Akıncı'nın ulaşım aracı haline getirildi. Tasarımında yönetmen Veli Çelik'in de imzasının olduğu motosiklet, dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemi ile kaplanıp boyandı. Dizide dikkat çeken motosiklet, genç izleyici kitlesi tarafından da çok beğeniliyor.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.