Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olduğu gündeme gelen Arzu Aygün'ün Samsun'da kaybolduğu açıklanmıştı. Avusturya'dan 7 yıl önce Türkiye'ye dönüş yapan 35 yaşındaki Arzu Aygün, Samsun'da kaybolmuş, 42 gün süren arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, her yerde aranıyorken ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının bulunması için yardım istedi. Ailenin şüphelendiği bir isim vardı. Kızlarının bir süre birlikteliği bulunduğu ayrıca kuzeni olan evli 2 çocuk babası Muharrem Coşkun.

Cinayeti işleyen sevgili: "Ben Arzu'yu her zaman el üstünde tuttum"

Şüphelerin odağındaki kişi olan Muharrem Coşkun, suçlamaları reddetmek için canlı yayına bağlanmıştı. İfadesinde, 'Ben, Arzu'yu her zaman el üstünde tuttum. Korumak için de hep çaba gösterdim. En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dedi. Sorular karşısında çelişkili konuşmalar yapan Muharrem Coşkun'un, 11 gün boyunca sevgilisinin telefonunu saklaması şüpheleri daha da arttırdı. Canlı yayında farklı isimler vererek sevgilisinin kaybıyla ilgisi olmadığını söylemeye çalışsa da inandırıcı olmadı.

42 gün sonra cinayeti itiraf etti: "Çuvalın içine koyup çalılıklara attım"

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri canlı yayını dikkate alarak Muharrem C.'yi sorguya aldı. Şüpheli sevgili Muharrem Coşkun daha fazla kaçamayacağını anladı ve Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. Sorgulanan katil zanlısı, cinayeti arabada silahla işlediğini söyledi. Silahla vurduktan sonra Samsun'un Terme ilçesinin Kozluk mevkiinde sahil yolundaki çalılık alana bir çuval içinde attığını söyledi. Muharrem Coşkun'un verdiği konuma giden ekipler, 42 gün sonra genç kadının cansız, çürümüş halde olan cesedine ulaştı. Arzu Aygün'ün cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arzu Aygün'ün kızı "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"

Arzu Aygün'ün canlı yayına bağlanan kızı, Muharrem'in bu cinayeti tek başına işlediğine inanmıyorum. Muharrem'in babası kapımıza kadar gelerek, para karşılığında anneme ilişki teklifi etmişti. Ben annem ilk gittiğinde kimseye haber vermedim çok yorgundu biraz kafasını dinlemek istediğini düşündüm. Ama sonra şüphelendim. Annem kimseyi aramasa bile beni arardı. Daha sonra annemin telefonundan mesajlar geliyordu Muharrem'i öven, onun iyi biri olduğunu yazan mesajlar ama bu mesajları annemin atmadığına eminim. Muharrem atmıştı çünkü annem Muharrem'in kötü biri olduğunu ve ondan kurtulamadığını söylerdi bana. Arzu'nun kızının sosyal medyada paylaştığı mesaj ise Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu. Anlı, "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem" yazmıştı kızı. Çocuklara çok üzülüyorum annesiz kalıyorlar. Hayatlarında hep bir yanları eksik kalacak, güvensiz olacaklar hayata. Ne uğruna? Bir hiç. Kadınları öldürüp, öldürüp ben intihar edeceğim diyorsunuz, çocukları annesiz bırakıyorsunuz. Anne babayı evlat acısıyla yakıyorsunuz, sonra da ben kendimi öldürecektim diyorsunuz. Keşke yapsaydınız bu kadar gözü yaşlı insanı arkada bırakmasaydınız" dedi.

42 gün sonra gelen acı haber...