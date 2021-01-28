Kuruluş Osman Çarşamba'nın zirvesinde

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %11,61 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %11,51 izlenme oranı ve %22,89 izlenme payı elde ederek geceyi zirvede kapatarak Çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, ilgiyle izlenen sürprizlerle dolu 43'üncü bölümüyle reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.

Kuruluş Osman, #FetihSancağı etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye gündeminde birinci sırada yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 43'üncü bölümüne Osman Bey'in Kayı Bayrağı'nı değiştirmesi ve Bayhoca'nın Nikola tarafından ele geçirilmesi damga vurdu.

İnegöl Kalesi'ni almak için hazırlıklarını başlatan Osman Bey, Alplerine kaleye gizlice sızma görevi verdi. Boran Alp'in önderliğinde kaleye hareket eden Alplerin peşine gaza ateşiyle yanıp tutuşan Bayhoca da takıldı.

İmparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tam yetkiyle donatılan Nikola, tekfurları İnegöl'de topladı. Haçlı ittifakını kurmak için elindeki tüm güçleri bir araya getirmeye çalışan Nikola, Türklere karşı topyekün savaş kararını açıklarken, Moğol ve Alan askerleriyle desteklenecek devasa bir ordu kuracağını açıkladı.

Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağı obaya astıran Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı. Osman Bey, hedeflerini açıklayarak beyleri teskin etti.

Osman Bey'in babasının vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alma kararına karşılık, Bala Hatun, Osman Bey'e yeni hatunu kendisinin bulacağını söyledi. Bala Hatun, Söğüt'te açılan imarethane ile yoksulları ihya ederken, Osman Bey için uygun bir eş aramaya koyuldu.

Kılık değiştirerek İnegöl Kalesi'ne sızan Alpler, peşlerinden gelen Bayhoca'nın dikkatsizliği yüzünden yakayı ele verdi. Haberi alan Osman Bey, kaleye girerek Alpleri kurtarmayı başardı ancak Bayhoca, Nikola'nın eline düştü.

Nikola, Bayhoca'nın Osman Bey'in yeğeni olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı ve Osman Bey'den yeğeninin canına karşılık Kulucahisar Kalesi'ni kendisine teslim etmesini talep etti.

Finalin ardından yayınlanan 44'üncü bölüm tanıtımı da büyük merak uyandırdı. Osman Bey'in Kulucahisar'ı teslim etme kararını açıkladığı tanıtımda, Nikola'nın Bayhoca'ya "Ne olduysa senin yüzünden oldu. Savcı Bey, oğlu yüzünden öldü" sözleri damga vurdu.

Savcı Bey ölecek mi? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim edecek mi? Osman Bey, Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetlere ulaşabilmek için Bamsı Bey'e nasıl bir tuzak kuracak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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