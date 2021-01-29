Hiç göremediği annesine 20 yıl sonra kavuştu

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor.

Esra Erol'da" programında 20 yaşındaki Kadriye Güzel'in hiç görmediği annesi bulundu. Güzel, canlı yayında annesi Naciye İpek'e, Esra Erol sayesinde kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan Kadriye Güzel, hayatı boyunca hiç görmediği annesi Naciye İpek'i bulmak ve evlatlık verilen ağabeyini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Güzel, "Annesinin küçükken onları terk ettiğini ve babaannesinin kendisini evlatlık verdiğini söyleyerek bugüne kadar kardeş hasretiyle büyüdüğünü" belirtti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç kadın "2 yaşında çocuğum var. Benden bir saniye ayrı kaldığında bile kendimi kötü hissediyorum. Evlat gibisi yok" diyerek sitem etti. Dakikalar sonra ise müjdeli haber geldi, genç kadın canlı yayında hiç göremediği annesinin bulunduğunu öğrendi.

Kadriye Güzel, 20 yıl sonra canlı yayında annesi Naciye İpek'e kavuştu ve anne kız yıllar sonra ilk kez birbirlerini "Esra Erol'da" programında gördü.

Anne İpek "Ben bıraktım canım acıya acıya bıraktım. O zamanlar gücüm yoktu. Ama çok aradım. Siz gittikten sonra benim için hayat durdu. Bundan sonra yalnız değilsin kızım. " diyerek kızı ile hasret giderdi.

Canlı yayında kavuştular