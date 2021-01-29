Perşembe'nin galibi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,49 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı, AB'de %8,72 izlenme oranı ve %20,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,25 izlenme oranı ve %23,13 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 81.bölümünde #ÖmrümBoyunca etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Züleyha'nın eline geçen mektup kimin?

Yeni hanımağa, sakin gündemiyle huzurlu; ama gidenlerin hüznü ile buruk günler yaşayan Çukurova'da henüz sadece Fekeli'nin şüphelendiği, tesadüfen de Züleyha'nın eline geçen mektup ile ilk fitilin ateşlendiği olaylar kapıda!

Hünkar'ın mirasını layığıyla yerine getiren ve herkesin kalbini kazanan Züleyha, 81. bölümün finalinde, Demir'in yerine katılacağı bir toplantı için şirkete geldiğinde, geçmişten bir konuşmayı içeren ve Adnan Yaman'ın bir çocuğu daha olduğunu ima eden bir mektup buldu!

Çukurova'da düğün var!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanımağalığı ile neşeli ve keyifli bir gündem vardı. Hünkar'ın tüm kadınların resmi nikahın güvencesinde olmasını hedeflediği toplu düğün geleneği devam ettirildi. Ancak Hünkar, yaşamı boyunca bu işi o kadar sıkı tutmuştu ki, konağın kızları Gülten ve Fadik dışında bir çift nikah için başvurdu. Son anda da çok yaşlı bir karı koca, resmi nikah için gelince 4 kişilik çift için düğün kuruldu!

Fadik boynu bükük kaldı ama Gülten'in mutluluğunu bozmadı!

Düğün, uzun bir aradan sonra adeta şehre yeniden neşe getirdi. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde herkes neşe içinde bir gece yaşadı. Ancak, nikah başvurusu için nüfus cüzdanını kaybettiğini söyleyen Raşit nikah zamanına kadar ortalıkta görünmeyince, Fadik üzerinde gelinliği ile mahsun kaldı! Kardeşim dediği Gülten'in en mutlu gününü bozmamak için nikah kıyılana dek ortalığa çıkmayıp, kimseyi huzursuz etmedi. Gecenin sonunda ise tüm aileyle birlikte en çok o eğlendi, Züleyha'nın desteği ile morali yerine gelince, adeta Raşit'e nispet yaptı! Düğün boyunca kimse fark etmedi ama Fikret yine, gözünü Demir'den ayırmadı. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da buldu, bir ara ortalıktan kayboldu.

Sevda ve Züleyha bir kez daha kadının gücünü ortaya koydu

Züleyha hem toprakların hem de şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başladı. Ama elbette yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bunu fırsat bilip, açıkgözlük yapmak isteyenler de oldu. Araziye gelip konmaya çalışan bir grup erkek, karşılarında önce Züleyha'yı sonra, Sevda'yı buldu. İki kadın, "gidin Demir beyinize şikayet edin" diyerek, kendilerine kafa tutan zorbalara papuç bırakmadılar! Züleyha'nın hanımağalığını bir kez daha gören - görmeyen herkese ilan ettiler.

Fekeli, Fikret'in sırrını öğrendi! Yamanlar ile bir savaş daha kapıda!

Fikret'in Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını gören bir mezarlık görevlisi, yeni bir savaş çıkmasın diye bunu Demir'e söylemedi. Ama gidip, önlem alması için Fekeli'ye anlattı. Fekeli, Fikret ile yüzleşti ama asıl meseleyi öğrenemedi. Fikret, Yılmaz 'a ve başkalarına yapılan kötülüklerden dem vurdu!

Yılmaz'ın tüm mal varlığını sattığını ve bu paranın ortalıkta olmadığını öğrenen Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst oldu. Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, son çare olarak Fikret'i aradılar. Fikret, Kerem Ali'nin otel köşelerinde kalmaması gerektiğini söyleyerek Fekeli'yi, onları eve geri almaya ikna etti. Ancak Behice için güneşli günler sona erdi. Eve döndüklerinde ne Fekeli ne de çalışanlar ona yüz vermediler.

Fikret Müjgan ile yakınlaşıyor ama Ümit kim?

Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken ve Fikret ile kapalı kapılar ardında bir ilişki içindeyken, Demir ev aradığını öğrendi. Sevda için aldığı konağı eşyaları ile birlikte Ümit'e kiraladı. Demir, bunu şehrin başhekimine destek olmak için yaptığını söylese de aslında Ümit ile yakınlaşması için bir fırsat olarak gördü. Ümit taşınır taşınmaz da bir gece ziyaretine gitti. Ancak Demir kapıdayken, Fikret ve Ümit içerde, planlarının tıkır tıkır işlemesini kutluyorlardı. Fikret, Ümit'e de başkasına aşık olabileceğini söyledi!

Adnan Yaman'ın geçmişinden yeni bir savaş mı geliyor?

Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup buldu. Mektup, geçmişten bir konuşmayı içeriyordu ve Adnan Yaman'ın bir çocuğu daha olduğunu ima ediyordu.

Züleyha bu mektubu ne yapacak?

Fekeli, Fikret'in sırrını çözebilecek mi?

Demir, Züleyha sevdasından vazgeçip Ümit ile yakınlaşacak mı?

Ümit ve Fikret'in büyük planı ne?

Müjgan ve Behice, Yılmaz'ın kayıp 30 milyonunu bulabilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova 81. Bölümü izlemek için tıklayın