Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan İlknur Günaydın 30.000 TL değerindeki "2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusunu açtırmayı başardı.



2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?

A) 88

B) 880

C) 8.800

D) 88.000



Doğru cevap: D) 88.000

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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