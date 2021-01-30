Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki bir modeline Galatasaray Lisesinin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki bir modeline Galatasaray Lisesinin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Giray Hasanali 30.000 TL değerindeki "2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki bir modeline Galatasaray Lisesinin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır?" sorusunu açtırmayı başardı.



2012'de Türk Böbrek Vakfı gönülleri hangisinin büyük boyutlardaki bir modeline Galatasaray Lisesinin önünde boks eldivenleri giyerek meydan dayağı atmışlardır?

A) Un torbası

B) Küp şeker

C) Yağ tenekesi

D) Tuzluk

Doğru cevap: D) Tuzluk

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Galatasaray Lisesi, Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu