Haberler 2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?

2014'te 'nin eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 23:07
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 23:07
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'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, ? yarışmasında "2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Giray Hasanali 60.000 TL değerindeki "2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?" sorusunu açtırmayı başardı.

2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?

A) Simülatörün yanması
B) Gerçek bir uçağın binaya çarpması
C) Binaya yıldırım düşmesi
D) Yedikleri yemekten zehirlenmeleri

Doğru cevap: B) Gerçek bir uçağın binaya çarpması

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, ABD, Kansas, Kansas eyalet

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