Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Giray Hasanali 60.000 TL değerindeki "2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?" sorusunu açtırmayı başardı.



2014'te ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde uçuş simülatörü kullanan 3 kişinin ölmesine neden olan şey hangisi olmuştur?

A) Simülatörün yanması

B) Gerçek bir uçağın binaya çarpması

C) Binaya yıldırım düşmesi

D) Yedikleri yemekten zehirlenmeleri

Doğru cevap: B) Gerçek bir uçağın binaya çarpması

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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