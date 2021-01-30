Haberler Akıncı'nın Fatih'inden yüreklendiren konuşma

'nın Fatih'inden yüreklendiren konuşma

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 16:11
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 16:11
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ekranlarında yayınlanan dizisi, aksiyonun yanı sıra duygu dolu sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. ’ın canlandırdığı Fatih karakterinin yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına yaptığı motivasyon konuşması anlamlı içeriğiyle oldukça dikkat çekti.

'nin sevilen dizisi , yayınlanan 5. bölümüyle maceraya devam etti. Bir yandan Akıncı olarak şehrini koruyan Fatih'in, diğer yandan tarih öğretmeni olarak görev yaptığı lisede gençlerle olan diyalogları takdir toplayan sahnelere imza atmaya devam ediyor. Bu diyaloglardan biri de Fatih'in yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına hitaben yaptığı konuşma oldu.

Aralarında kardeşinin de olduğu basketbol takımına saha kenarında motivasyon konuşması yapan Fatih, "Hepiniz kaybetmekten korkuyorsunuz, o yüzden kaybediyorsunuz. Eğer tek başınaysan kırılırsın. Ancak bir bütünsen o zaman karşındaki ne olursa olsun, onu yıkar geçersin. Tek bir vücut olacaksınız, birbirinizi duyacak, hissedeceksiniz. Takım olacaksınız." sözleriyle takımını yüreklendiren Fatih, maç sonunda takımın da kazanmasını sağladı.

'ın başarılı oyunculuk performansı sergilediği bu sahne sosyal medyada da beğenilerek birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Etiketler: Şükrü Özyıldız, atv, akıncı

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