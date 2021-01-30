Hangisi bir atasözüdür?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Hangisi bir atasözüdür?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Hangisi bir atasözüdür?" sorusu cevap buluyor.
Bu akşam Milyoner'de yarışan Giray Hasanali 125.000 TL değerindeki "Hangisi bir atasözüdür?" sorusunu açtırmayı başardı.
Hangisi bir atasözüdür?
A) Kaş taşımaya göz gerek
B) Ses duymaya kulak gerek
C) Gül koklamaya burun gerek
D) Düt demeye dudak gerek
Doğru cevap: D) Düt demeye dudak gerek
Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.
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