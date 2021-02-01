İspanya'dan Hercai'ye ödül yağmuru

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. İspanya Nova TV'nin düzenlediği "PremiosNovaMás!" ödüllerinde İspanyol izleyiciler oylarıyla Hercai'yi ödül yağmuruna tutu.

En İyi Türk Dizisi seçilen Hercai, bu ödülün yanı sıra En İyi Kadın Oyuncu dalında Ebru Şahin, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akın Akınözü, En İyi Çocuk Oyuncu Ebrar Demirbilek ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ise İlay Erkök ile ödülleri topladı.

Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök paylaşıyor.