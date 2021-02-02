Maraşlı'da sır perdeleri aralanıyor

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşam yayınlanan bölümünde Maraşlı'nın sezdiği tehlikeler birer birer gerçek oldu!

Sosyal medyada gündem yaratan dizi, başarılı oyuncu performansları, ezber bozan hikayesi, çekimleri ve müzikleriyle ekran başındakileri hayran bıraktı.

Maraşlı ve Mahur'un arasındaki buzlar erimeye başladı!

Dizinin yayınlanan bölümünde; Mahur'un, Maraşlı'ya güvenmeye başlaması dikkatleri çekti. Ailesinden birinin onu öldürmek istediğine artık ikna olan Mahur, Savaş'tan ilk kez adını duyduğu babasının eski ortağı Ömer'in üzerindeki gizem perdesini Maraşlı sayesinde araladı.

Bölümde Mahur'un, Maraşlı'ya sığındığı, dertleştiği sahneler de dizinin unutulmaz anları arasına girdi. İkilinin uyumu ve başarılı performanslarıyla göz doldurduğu samimi sahneler büyük beğeni topladı.

Ömer'in katili Aziz Türel!

Ekrana gelen flashback sahnesiyle saklanan büyük sır aydınlanmaya başladı. Aziz ve sağ kolu Sadık'ın öldürdükleri Ömer'in cesedini izbe bir yere gömdüğü ortaya çıktı. Ömer'in akıbetini öğrenmek için iz süren Maraşlı ve Mahur'un öğrendikleri gerçekler de baba kızı yüz yüze getirdi. Mahur'un, babasına "Ömer'i sen mi öldürdün" sorusu karşısında yediği tokat izleyenleri şaşırttı. Kızına düşkün, babacan tavırlarıyla dikkat çeken Aziz'in, Ömer'in katili çıkması ve Mahur'a attığı tokat ekran başındakileri adeta ters köşeye yatırdı.

Savaş Türel Holding'e ortak mı oluyor?

Dizide Türel Holding'i iflastan kurtarmak için yatırımcı arayan Ozan'ın, Savaş'la ortaklık için bir araya gelmesi izleyenleri şoke etti. Ozan ve Savaş'ın buluşmasına tanık olan Maraşlı'nın, Ozan'dan hesap sorduğu heyecan dolu final sahnesinde Maraşlı ve Ozan beklenmeyen bir trafik kazası yaşadı.

Yayınlanan final sahnesi ardından Mahur'u öldürmek isteyen hain, Ozan mı yoksa Aziz Türel mi sorusunu akıllara getirdi.

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur, Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda ayrıca Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de

Maraşlı 4. Bölümü izlemek için tıklayın