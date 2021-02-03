Göktuğ ve Targun, Nikola’yla ittifaka gidiyor

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 44’üncü bölümünde, Osman Bey tarafından obadan sürülen Göktuğ ve Targun, Flatyos’la bir araya gelerek Nikola’nın ittifakına katıldı.

Osman Bey'e karşı Haçlı ittifakını kurmak için çalışan ve Kumanlardan destek almayı planlayan Nikola, Flatyos'u anlaşma yapması için sandıklar dolusu altınla birlikte Kuman kampına gönderdi.

Flatyos, Kuman beyine "Gördüğüm en acımasız gerçek savaşçılar için çil çil altın getirdim… Kan için ganimet için ölmeye gelenleri altına boğmaya geldim" diye seslendi. Bey çadırından Targun Hatun'un çıkması ile şaşkına dönen Flatyos panikle kılıcına davranırken, Göktuğ'un attığı okla şaşkınlığı ikiye katlandı.

Targun, "Babamın beyliğini elinden alan Sargın'ı Göktuğ ile bir olup öldürdük… Kumanlar artık benim emrimde Flatyos. En kanlısından, en acımasızından intikam için geldim…" derken, Göktuğ ise "Nikola'dan alacağımız altınlar… Türklerin topraklarından kaldıracağımız ganimet… Ama daha önemlisi… Osman'dan alınacak intikamımız var" dedi.

Targun ve Göktuğ'un Nikola'yla ittifakı dengeleri nasıl değiştirecek? Targun ve Göktuğ'un karşı cepheye geçmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Kulucahisar'ı ele geçirmeyi başaramayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.