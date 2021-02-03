Osman Bey ve Bamsı Bey karşı karşıya

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 44’üncü bölümünde, Osman Bey, Nikola’nın Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’nin teklif edilmesi teklifine karşılık istişare etmek üzere beyleri otağında topladı.

Görüşü sorulan Bamsı, Gündüz, Dündar beyler vatan toprağının verilemeyeceğini söyleyerek teklifin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken; Osman Bey'in "Kulucahisar'ı boşaltacağız! Kaleler fethedilir, düşmanlar yenilir, kaybedilen geri alınır. Bir Bay Hoca kolay yetişmez, bir Kayı Beyi düşmanın insafına terk edilemez. Ben yeğenimi geri alacağım ve kaleyi vereceğim. Kararım budur!" sözleri herkesi şaşırttı.

Bamsı Bey, "Osman Bey kulaklarım yanlış mı işitti? Yoksa sen "Kulucahisar'ı verelim" mi dersin? Benim tanıdığım, bildiğim Osman Bey bunu demez! Böyle bir emir veremez" diyerek itiraz ederken; Osman Bey kararından dönmeyeceğini bildirdi.

Osman Bey, Dündar Bey'i teklifi kabul ettiğini bildirmek üzere İnegöl'e yollarken; Bamsı Bey itirazını şu sözlerle sürdürdü: "Alınan kaleyi teslim etmek töreye aykırıdır. Bey dahi törenin dışına çıkamaz. Seni şiddetle uyarırım Osman Bey! Esir olan yeğenin olmasa böyle bir karar vermezdin! Yeğenin için töreyi çiğneyemezsin!" Osman Bey'in "Doğru dersin Bamsı Bey! Yeğen benim yeğenimdir, sağ salim yanıma dönmesini isterim" sözlerine Bamsı Bey "Osman Bey! Osman Bey! Ben bu yaşa Oğuz töresinin hiçe sayıldığını görmek için gelmedim. Madem çiğneyeceğim dersin önce benim cesedimi çiğneyesin" diyerek sert çıktı.

Gündüz Bey'in araya girmesi ile ortalık yatışırken, Osman Bey "İstişare ettik; diyeceğinizi dediniz. Gayrı Kayı Beyi kararını söyledi. Bay Hoca alınacak; kale verilecek. Hepiniz uyasınız!" diyerek son sözü söyledi.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni teslim ederken nasıl bir strateji tasarlıyor? Ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.