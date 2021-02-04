Kuruluş Osman Çarşamba'nın zirvesinde

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %13,33 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %12,84 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payı elde ederek geceyi zirvede kapatarak Çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ilgiyle izlenen sürprizlerle dolu 44'üncü bölümüyle reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.

Kuruluş Osman, #CanVerirYurtVermeyiz etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde zirvede yer alan dizinin 44'üncü bölümüne Osman Bey'in zekice planıyla Nikola'yı oyuna getirerek Bayhoca'yı kurtarması damga vurdu.

Osman Bey'in yanına yerleştirdiği ajanları kandırarak Bayhoca'nın İznik'e nakledileceği bilgisini obaya ulaştıran Nikola, kafilenin yolu üzerine pusu kuran Osman Bey'i tuzağa düşürdü. Sayıca üstün Bizans kuvveti karşısında kahramanca vuruşan Osman Bey ve Alpleri tuzaktan kurtulmayı başarırken; Savcı Bey, Flatyos tarafından hançerlenerek yaralandı.

Savcı Bey'in yaralı vaziyette obaya getirilmesi tansiyonu yükseltirken, Osman Bey'in Nikola'nın teklifini kabul ederek Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edeceğini açıklaması herkesi şoke etti.

Teklifini kabul ettiğini bildirmesi için Dündar Bey'i İnegöl'e gönderen Osman Bey'in planı ise çok farklıydı. Nikola, Kulucahisar'ı teslim alması için Alexander'ı görevlendirirken, Bayhoca'nın özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından Osman Bey'in kaleye gizlediği alpleri ortaya çıktı ve Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratıldı.

Yenilginin acısıyla Haçlı ittifakını büyütmek için harekete geçen Nikola, Flatyos'u Kuman kampına gönderdi. Flatyos'u burada Targun ve Göktuğ karşıladı ve ikili Osman Bey'e karşı ittifaka katılmayı kabul etti. Bölümün finaline ise Kumral Abdal'ın Şeyh Edebalı'nın gelişini müjdelemesi damga vurdu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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