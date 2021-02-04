Müge Anlı, Aleyna Çakır soruşturmasında yine haklı çıktı

"Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora inanıyorum" demişti!

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara, Keçiören'deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a uyguladığı şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ölümünün de şüpheli olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Müge Anlı'nın, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü programına taşımasıyla birlikte yeniden Türkiye'nin gündemine giren olayla ilgili onlarca görgü tanığı ortaya çıkmıştı. Yine Müge Anlı'nın ilk kez yayınladığı ses dosyasında Ümitcan Uygun'un, 21 yaşındaki genç kıza acımasızca şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü sıradaki çığlıkları komşusu tarafından telefonuna kaydedilmişti.

Görgü tanıklarının anlatımları, gizli tanıkların beyanları Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheleri ortaya koyuyordu. Otopsi raporundaki ipuçları, genç kadının evde ölü bulunduğu sıradaki ası biçimi olayın bir intihar değil de cinayet olabileceği kanaatini güçlendiriyordu.

Aleyna Çakır'ın anne ve babasının acı haykırışlarını tüm Türkiye'nin izlediği yayınların ardından gözler Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora çevrilmişti. Aleyna Çakır'ın sağ el tırnağında çıkan doku örneği ile vajinadaki sürüntünün aynı kişiye mi ait olduğu sorusu merak konusuydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Aleyna Çakır'ın üzerinde çıkan doku örneğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için Ümitcan Uygun'dan da DNA örneği alındı.

Sonunda beklenen rapor geldi ve belirsizlik ortadan kalktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu kesinlik kazandı

Müge Anlı, 'Ben adalete inanıyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora inanıyorum. Gerçek ortaya çıkacak' demişti ve bugün bir kez daha haklı çıktı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Müge Anlı, bugünkü programının sonunda kısa bir değerlendirmede bulundu.