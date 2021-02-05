Zirvenin tek sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova'

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %11,90 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı, AB'de %8,82 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,83 izlenme oranı ve %22,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 82.bölümünde #Tükeneceğiz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Fikret'in Demir'e karşı düşmanlığı nelere mal olacak?

Fikret'le birlikte yemek yiyen Fekeli, yeğeninin bir sır sakladığını anlayarak üzerine gitti. Adnan Yaman'ın mezarını kıranın Fikret olduğundan şüphelenen Fekeli, Fikret'in ağzını aradı ve bunu neden yaptığını sordu ancak tatmin edici bir cevap alamadı. Fikret en sonunda içkili olduğunu, Yılmaz'a ve amcasına yapılanlar yüzünden o anlık öfkeyle mezarı kırdığını söyledi. Demir'in, Yılmaz ve Züleyha'ya yaşattıklarını içine sindiremediğini, bu kadar kolay bir şekilde sıyrılmasını kabullenemediğini Fekeli'ye söylerken, Fekeli'nin son sözü, bedellerin ödendiği ve geçmiş defterlerin kapandığı oldu.

Züleyha ve Demir'in arasına Ümit girdi! Şimdi ne olacak?

Züleyha, her ne kadar Demir ile artık sadece kağ��t üzerinde evli olduklarını söylese ve bundan memnun görünse de, Demir'in her yemeğe gelmeyişinde gözlerinden geçen hüznü Sevda yakaladı. Üstelik Ümit, bahçedeki su borusunu kırarak Demir'in yanına gelmesini sağladı ve geceyi birlikte geçirdiler. Züleyha ise kendine bile itiraf edemese de gece boyu cam kenarında Demir'in yolunu gözledi.

Demir, mektubun sahibini bulacağına yemin etti!

Züleyha, babasının bir oğlu daha olduğunu söyleyen mektubu gösterince, Demir okudukları karşısında şoke oldu. Demir'in mektubu okuduğunu gören Fikret ise keyiflendi. Demir, babasına bu iftirayı atan kişiyi bulacağına yemin ederken, Adnan Yaman'ın mezarını kıranla mektubu yazanın aynı kişi olduğuna emin oldu.

Müjgan ve Behice yine Fekeli'yi karşılarına aldı

Fekeli tarafından işçilerin geçici olarak konakladığı eve yerleştirilen Behice, Müjgan'ı arayıp ateş püskürdü. Müjgan da, Yılmaz'ın Gülten ve Çetin'e hediye ettiği. Küçük konağa gitti ve evi boşaltmalarını istedi.

Fikret Müjgan'a aşık oldu

Fikret, Bahtiyar ile dertleşirken, Müjgan'a aşık olduğunu itiraf etti. Sonra da, Müjgan'ı karşısına alıp; ona olan hislerinden bahsetti. Onu öptüğü günden beri unutamadığını anlatan Fikret, Müjgan tarafından karşılıksız bırakmadı.

Fekeli'nin Hünkar'ın eşarbına sarılması herkesi ağlattı

Hünkar Yaman'ın hatırası adına, geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yararına düzenlenen müzayede gecesinde Züleyha'nın konuşması takdir topladı. Arsanın da kimsesiz çocuklar yararına Hünkar Yaman yaz kampı yaptırılmak için bağışlandığını öğrenen Çukurova halkı çok sevindi. Fekeli ise büyük aşkının eşyaları arasında gezerken içini burukluk kapladı. Hünkar'ın eşarbını yüklü bir bağış karşılığında satın alan Fekeli, aşkının kokusunu içine çekerken; onu izleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Gaffur'un rüyaları gerçek oldu: Gökten para yağdı!

Dizinin 82. bölüm finali, Yeşilçam filmlerinin neşeli sürprizlerine gönderme yapan bir görüntü ile gerçekleşti! Hünkar Yaman'ın adına inşa edilecek kimsesiz çocuklar yaz kampının temeli için başlayan çalışma, büyük bir sürprize neden oldu! Temel atmak için toprağa dalan kepçe havaya kalktığında, toprak ile beraber büyük bir para yığınını da havalandırdı! İnşaatın başında duran Gaffur'un adeta rüyaları gerçek oldu: gökyüzünden para yağdı.

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