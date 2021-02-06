Haberler 2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?

2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 21:22
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 21:22
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'nun sunduğu 'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, ? yarışmasında "2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan 30.000 TL değerindeki "2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?" sorusunu açtırmayı başardı.

2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yapt��ğı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?

A) Yüzde 40
B) Yüzde 60
C) Yüzde 80

D) Yüzde 90

Doğru cevap: A: Yüzde 40

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Akakın, Milyoner

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