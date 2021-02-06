Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mehmet Akakın 30.000 TL değerindeki "2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?" sorusunu açtırmayı başardı.



2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yapt��ğı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?

A) Yüzde 40

B) Yüzde 60

C) Yüzde 80

D) Yüzde 90



Doğru cevap: A: Yüzde 40

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Akakın, Milyoner