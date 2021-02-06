Haberler Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?

Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 23:39
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 23:39
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Çiçek Karabilgin 30.000 TL değerindeki "Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?" sorusunu açtırmayı başardı.

Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?

A) Lütfen biraz dikkat eder misiniz?
B) Kim bu kaba adam?
C) Affedersiniz beyefendi, isteyerek yapmadım
D) İntikamınızı nazikçe alınız

Doğru cevap: C) Affedersiniz beyefendi, isteyerek yapmadım

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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