Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Elif İnce 30.000 TL değerindeki "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusunu açtırmayı başardı.



Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?

A) Çorbada maydanozu bulunmak

B) Çorbada karabiberi bulunmak

C) Çorbada havusu bulunmak

D) Çorbada nanesi bulunmak



Doğru cevap: A) Çorbada maydanozu bulunmak

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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