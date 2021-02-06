Haberler Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?

sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 22:28
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 22:28
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'nun sunduğu 'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, ? yarışmasında "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan 30.000 TL değerindeki "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusunu açtırmayı başardı.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?

A) Çorbada maydanozu bulunmak

B) Çorbada karabiberi bulunmak
C) Çorbada havusu bulunmak

D) Çorbada nanesi bulunmak

Doğru cevap: A) Çorbada maydanozu bulunmak

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

Etiketler: Kenan İmirzalıoğlu, Elif İnce, Türk Dil Kurumu, Kim Milyoner Olmak İster, Milyoner

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