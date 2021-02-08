Herkes omurilik sarımsağı sorusunu konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Şubat Cumartesi yayınlanan bölümüne omurilik sarımsağı sorusu damga vurdu
Mehtap Gül Caymaz'ın 3000 TL değerindeki "Hangisi, beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.
Jokerleri arasında bir doktor arkadaşını arayan Mehtap Hanm, süre bitiminde arkadaşının verdiği yanıta (Omurilik sarımsağı) "son kararım" dedi. Cevap karşısında Kenan İmirzalioğlu "Arkadaşınız doktordu, değil mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
İşte o soru ve cevabı;
Hangisi, beyindeki bir bölgeye verilen addır?
A) Omirilik sarımsağı
B) Omirilik turpu
C) Omirilik soğanı
D) Omirilik brokolisi
Doğru cevap: C) Omirilik soğanı
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