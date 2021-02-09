''Maraşlı'' Pazartesi akşamına damga vurdu

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam yayınlanan bölümüyle ekrana damga vurdu.

Mahur ifadesini değiştirdi! Savaş özgürlüğüne kavuştu!

Dizinin ekrana gelen bölümünde Mahur'un, Savaş'tan kurtulmak için beklediği büyük duruşma günü ekrana geldi. Hapse girmemek için kartlarını çok iyi oynayan Savaş, Mahur'un ifadesini geri çekmesini sağladı.

Bölümde, Mahur'un, Maraşlı ile katıldığı sergide, Savaş görüntülere sızarak Mahur'un annesinin yıllar önce kaydettiği itiraf kaydını dinletti. Annesinin kayıtta "Büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun Mahur' diye seslenmesi merak uyandırdı. Savaş'tan annesinin görüntülerinin tamamını alabilmek için ifadesini geri çeken Mahur, duruşmada Savaş'ın özgür kalmasını sağladı.

Maraşlı'ya hain pusu!

Bölüm finalinde Mahur'la arasındaki dosyayı kapatan Savaş'ın yeni hedefi Maraşlı oldu. Savaş, Maraşlı'yı öldürmek için Aziz Türel'le eski eşinin video kaydı üzerine anlaşma yaptı. Heyecanın doruğa tırmandığı bölümde, Savaş ve Aziz Türel, Mahur'u kullanarak Maraşlı'ya pusu kurdu.

Hain Mahur'un babası mı?

Soluk soluğa izlenen bölümle gözler Aziz Türel'e çevrildi.

Mahur'u öldürmek isteyen babası Aziz Türel mi?, Maraşlı'nın kızı Zeliş'in yaralandığı saldırının emrini veren Aziz Türel mi? Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur'un, Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

Maraşlı 5. Bölümü izlemek için tıklayın