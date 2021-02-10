Esra Erol'da kirli bir aile sırrı ifşa oldu

Kızını aramaya çıkan anne, oğlunun kızını borç karşılığında sattığını söyledi. Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülbeyaz Can (17) babama gidiyorum diyerek annesi Şerife Can'ın evinden yanından ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz'ın, babasına o gün hiç gitmediği öğrenildi. Canlı yayına kızının bulunması için gelen anne, babası yerine Bursa Görüklü'de oturan ağabeyi Muzaffer Can'ın yanına gittiği ve orada 4 ay kaldığını, orada kalırken de bir erkekle kaçıp kayıplara karıştığını iddia etti.

Ailenin kirli sırrı

Canlı yayına çıkan anne Şerife Can, kızının 18'ine girmeden önce Abdülkadir Ördek tarafından kaçırıldığını söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kızıyla en son konuşmasını sorunca ortaya korkunç aile sırrı döküldü. Şerife Can, kızının Ekim ayında kendisini aradığını ve ağabeyinin birlikte yaşadığı Habibe isimli kadına 'istismara' uğradığını anlattığını söylemiş.

Öz ağabeyinin cinsel istismarı

Esra Erol bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerife Can sırrı ifşa etti. Evden kaçan Gülbeyaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerife Can, olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi. Gülbeyaz'ı taciz eden ağabey Muzaffer Can'ın hikayesi de hayli karışıktı. 17 yaşındayken kendisinden yaşça büyük ve 1 çocuğu olan Habibe isimli kadınla birlikte yaşıyordu. 7 yıldır devam eden bu ilişkiden biri 3 diğeri 1 yaşında 2 çocuk sahibi. Gülbeyaz'ın kaçtığı Abdülkadir Ördek ise abisinin sevgilisi Habibe'nin erkek kardeşiydi. Anne Şerife Can'ın korkunç sırrı ifşa etmesinin ardından kaçak olan Gülbeyaz Can canlı yayına geldi. Abdülkadir Ördek'e kaçmadığını iddia eden genç kız günler sonra doğruyu söyleyerek Abdülkadir Örnek'le beraber olduğunu söyledi. Esra Erol genç kıza 10 yaşındayken ağabeyi Muzaffer Can tarafından sözlü cinsel tacize uğradığı olayı hatırlattı. Bunun doğru olup olmadığını sorunca Gülbeyaz, "Evet bu doğru" dedi. Bunun üzerine avukat Hülya Kuran, "Peki sizi mağdur eden ağabeyin yanına niye gittiniz" diye sordu... Gülbeyaz, "Ben aslında oraya gitmeyecektim. Ben babamın yüzünden gittim. Ben direk kadın sığınma evine gidecektim" yanıtını verdi.

O bana kaçtı

Gülbeyaz Can'ın ardından canlı yayına bağlanan Abdulkadir Ördek ise genç kızın anlattıklarının hepsini yalanladı. Gülbeyaz'ın yanında olduğunu ve birlikte kaldıklarını belirten Abdülkadir Ördek, onunla 1 yıldır görüştüklerini söyledi. Abdülkadir, "Ben yerimden kımıldamadım o bana kaçtı geldi" diyerek kendini savundu.