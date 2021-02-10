Nikola, Targun'a en çok istediği görevi verdi "Bala Hatun’u öldüreceksin"

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 45’inci bölümünde, ittifak kararı alan Targun, Osman Bey’e karşı düzenlenecek saldırıyı planlamak için Nikola ve Flatyos’la buluştu.

Nikola, Targun'u "Herkes ikinci bir fırsatı hakeder Targun. Şayet doğru söylüyorsan çok işime yararsın; yalan söylüyorsan bunu canınla ödersin" sözleriyle uyarırken; "Bu Osman'ın adamı Göktuğ… Seninle ne yapıyor?" diye sordu. Targun, "Ona borçluyum. Babamın katilini benimle birlikte öldürdü… Göktuğ olmasaydı Kumanların başında ben olmazdım" sözleriyle Göktuğ'u savundu. Targun, Nikola'nın "Osman'ın casusu olmadığından nasıl emin olacağım?" sorusunu "Sadece ona bir fırsat ver… Flatyosla kervan işine onu göndereceğim… Onu da benim gibi kullanacaksın. İkimiz de intikamımızı aldığımızda belki eski düşmanlıkları hatırlarız" sözleriyle yanıtladı.

Nikola, Targun'u Bala Hatun'u öldürmekle görevlendirildi: "Flatyos ve Göktuğ, Kayı Obasına giden kervanı basacaklar. Sen de Söğüt'e gidip aşeviyle meşgul olan Bala'yı öldüreceksin. İkinizin de ne kadar samimi olduğunu göreceğiz."

Targun, Nikola'nın bu talebine oldukça şaşırırken, görevi "Daha fazla hiçbir şeyden zevk alamam" diyerek kabul etti.

Targun ve Göktuğ'un Nikola'yla ittifakı dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Nikola'ya karşı kurduğu plan işleyecek mi? Bizans'ın kurduğu ittifak başarıya ulaşabilecek mi? Dündr Bey, Nikola'nın teklifine nasıl cevap verecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 45'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.