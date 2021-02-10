Nikola’nın şeytani planıyla ikisini de tuzağa çekti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 45’inci bölümünde, Çömlekçi İdris’in ihanetiyle Bamsı Bey’i yaralayan Nikola, amacına ulaştı ve askerleri ile birlikte Osman Bey’i tuzağa çekmeyi başardı.

Çömlekçi İdris tarafından hançerlenen ancak yaralı olmasına rağmen Nikola ve askerlerine teslim olmayan Bamsı Bey, mücadele esnasında giderek güçten düştü. Bu sırada Çömlekçi, Nikola'dan aldığı talimatla Osman Bey'e ulaşarak Bamsı Bey'in tuzağa düştüğü haberini verdi.

Osman Bey, Savcı Bey ve alpler, Bamsı Bey'i kurtarabilmek için hızla olay yerine intikal etti ancak izlerin ikiye ayrılması nedeniyle iki gruba ayrılmak zorunda kaldılar. Savcı Bey ve yanındakiler Flatyos'un tuzağına düşerken; Osman Bey ve alpleri Nikola'nın üstün sayıdaki kuvvetleri ile karşı karşıya kaldı.

Nikola, Osman Bey'i "Merak etme henüz Bamsı Bey'i öldürmedim… İkiniz de bana canlı lazımsınız! Otağında babanın emaneti evrakları almaya gönderdim Targun Hatun'u… İşini bitirdiğinden emin olayım, seni tatlı tatlı öldüreceğim Osman Bey!" diyerek karşıladı.

Osman Bey ve alpleri tüm güçleri ile direnirken, Nikola "Elinden geleni yaptın Osman. Kendinden daha zeki ve güçlü bir düşmana karşı elinden geleni yaptın. Fakat hepsi boşa gitti. Oban basıldı, babanın sana emanet ettiği belgelere el konuldu ve şu an otağında bir katliam yaşanmak üzere" diyerek planının tıkır tıkır işlediğini ortaya koydu.

Bamsı Bey'le sırt sırta düşmana direnen Osman Bey'in yanıtı ise "Zafer omuz omza saf saf yürüyenlerindir!" oldu!

Osman Bey ve Bamsı Bey, Nikola'nın tuzağından kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na yapılan baskın başarılı olacak mı? Targun, Bala Hatun'u öldürecek mi? Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi? Dündar Bey, beylik hedefine ulaşabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 45'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.